Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Ayyad düzenli olarak engelli parkurları tamamlamasına, maraton koşmasına ve boks yapmasına rağmen 25 gün boyunca solunum cihazına bağlı biçimde tedavi görmek zorunda kaldı.

Tedavi olduğu John Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nin yayımladığı basın bildirisinde Ayyad, “Her sene grip olurum ve iki üç gün kendime gelemem ve sonra iyileşirim. Bu grip değil. İnsanların dikkatli olması ve bunun herkesin başına gelebileceğini bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

John Hopkins Üniversitesi’nde akciğer ve yoğun bakım üzerine çalışan Dr. Sandra Zaeh, “Diğerlerinden daha fazla risk altında olması için hiçbir nedeni yoktu. Ancak henüz tam olarak anlamadığımız faktörler olabilir” diye belirtti.

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Ayyad, Mart’ın başında kardeşiyle birlikte üç günlüğüne Florida’ya gitmişti. 11 Mart’ta ateşi çıktı ve bünyesi zayıf düşmeye başladı. Ayyad ayrıca öksürme, hapşırma ve iştah kaybı gibi belirtiler de gösterdi. İlk başta bunun grip olduğunu düşünseler de dördüncü günün ardından nefes alma ve yürüme konusunda zorluk yaşamaya başladı.