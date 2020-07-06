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Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ahmed Ayyad isimli 40 yaşındaki sporcu koronavirüs açısından herhangi bir risk grubunda yer almasa da, Kovid-19’a yakalanmasının ardından sporcunun vücudunun değişimini gösteren fotoğraf hastalığın etkisini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Ayyad düzenli olarak engelli parkurları tamamlamasına, maraton koşmasına ve boks yapmasına rağmen 25 gün boyunca solunum cihazına bağlı biçimde tedavi görmek zorunda kaldı.

Tedavi olduğu John Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nin yayımladığı basın bildirisinde Ayyad, “Her sene grip olurum ve iki üç gün kendime gelemem ve sonra iyileşirim. Bu grip değil. İnsanların dikkatli olması ve bunun herkesin başına gelebileceğini bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

John Hopkins Üniversitesi’nde akciğer ve yoğun bakım üzerine çalışan Dr. Sandra Zaeh, “Diğerlerinden daha fazla risk altında olması için hiçbir nedeni yoktu. Ancak henüz tam olarak anlamadığımız faktörler olabilir” diye belirtti.

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Ayyad, Mart’ın başında kardeşiyle birlikte üç günlüğüne Florida’ya gitmişti. 11 Mart’ta ateşi çıktı ve bünyesi zayıf düşmeye başladı. Ayyad ayrıca öksürme, hapşırma ve iştah kaybı gibi belirtiler de gösterdi. İlk başta bunun grip olduğunu düşünseler de dördüncü günün ardından nefes alma ve yürüme konusunda zorluk yaşamaya başladı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Ayyad’a koronavirüs ve grip teşhisi kondu. Sağlık durumu hızla kötüleşti ve John Hopkins’e gönderildi. Orada solunum cihazına bağlanan Ayyad, konuşmakta güçlük yaşadığı için hastane ekibine düşüncelerini yazarak iletiyordu.

Dr. Natalie West, “Kağıda yazdığı son şey, ‘bana baktığınız için çok teşekkürler’ oldu” dedi. Ayyad sonrasında üç haftadan daha uzun bir süre boyunca komada kaldı.

Hastalığa yakalanmadan önce 97 kilo olan ve kaslı bir vücuda sahip Ayyad’ın vücut yapısının paylaşılan fotoğrafta büyük oranda değiştiği görülüyor. Uyandığında 69 kiloya düşen Ayyad şunları söyledi:

Uyandım ve kollarıma, bacaklarıma baktım. Kaslarım gitmişti. Biraz korktum ve bacaklarım nerede diye düşündüm. Bacaklarım nereye gitti?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayyad, ailesinin koronavirüsten kurtulamayacağını düşündüğünü söyledi.

22 Nisan’da nihayet taburcu edilen Ayyad’ın sol kolunda kan pıhtısı oluştu, kalbi ve akciğeri hasar aldı.

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