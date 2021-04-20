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  4. Korona tedavisi gören Gonca Vuslateri’nin başına gelmeye kalmadı! ‘Çığlıklarımla inlettim’

Korona tedavisi gören Gonca Vuslateri’nin başına gelmeye kalmadı! ‘Çığlıklarımla inlettim’

20.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, rahat nefes alabilmek için sıcak suyun içine kekik yağı dökünce talihsiz bir kaza yaşadı. Belinden aşağı kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" ifadelerini kullandı.

Oynadığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Vuslateri, talihsiz günler yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kovid-19’a yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, peş peşe yaşadığı kötü olayları da anlattı.

Gonca'nın başına gelmeye kalmadı!

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM"

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM"
Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşarak şunları anlattı:
"Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım.
Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada.
Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."
Vuslateri'nin paylaşımına Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun yorumları yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri

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