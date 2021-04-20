Korona tedavisi gören Gonca Vuslateri’nin başına gelmeye kalmadı! ‘Çığlıklarımla inlettim’

Oynadığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Vuslateri, talihsiz günler yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kovid-19’a yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, peş peşe yaşadığı kötü olayları da anlattı.

Gonca'nın başına gelmeye kalmadı!

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM" Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşarak şunları anlattı:

"Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım.

Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada.

Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."