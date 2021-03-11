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Korona tedavisinde antibiyotik kullanımı gereksiz mi?

11.03.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Korona tedavisinde antibiyotik kullanımı gereksiz mi?

ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının "gereksiz" olduğu ileri sürüldü.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, antibiyotiğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde iyileştirici rolü bulunmadığı, kullanılmasının gereksiz olduğu iddia edildi.

ABD'deki kar amacı gütmeyen The Pew Charitable Trusts organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının yüzde 52’sinin antibiyotik kullandığını ortaya koydu.

Araştırmada, antibiyotik alan hastaların yüzde 60'ının hastanede 4 gün veya daha fazla yattıkları kaydedilirken, antibiyotik kullanmayan hastalarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu aktarıldı.

"ÇOK AZ SAYIDA BAKTERİYEL ENFEKSİYON OLDU"

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili organizasyondan yapılan açıklamada, bu durumun çok endişe verici olduğunun altı çizildi.

Ne kadar çok antibiyotik kullanılırsa dirençli bakterilerin evrimleşerek antibiyotiğe daha uyumlu hale geleceği vurgulanan açıklamada, bunun sonucunda bakterilerin mevcut ilaçlarla tedavisi çok zor veya imkansız olan "süper bakterilere" dönüşecekleri belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antibiyotiklerin Kovid-19’u iyileştirmede rolü olmasa da ikincil bakteriyel enfeksiyonlardan endişe duyan doktorlar, Kovid-19 hastalarına antibiyotik yazabiliyor. Fakat antibiyotik yazılan çok az hastada bakteriyel enfeksiyon olduğu görüldü. Bu da hastaların çoğunun gereksiz yere antibiyotik kullandığına işaret ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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