Korona tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

Adana’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin gizlice içeri müşteri aldığı ihbarı üzerine polis iş yerine baskın düzenlendi. Baskında oyun masalarını dolduran 37 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu ve içeri gizlice müşteri kabul ettiği ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan kafeye baskın düzenlendi.

Kafe dışarıdan bakıldığı kapalı görünürken işletmeye arka taraftan açılan kapıyla müşterileri içeri aldıkları belirlendi. Polis kafenin arka kapısından söz konusu iş yerine giriş yaptı. Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine korona virüs tedbirlerini ihlal eden idari işlem yapıldı. Toplam 3’ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.

İş yeri daha önce mühürlenmiş

Polis bu baskından tam bir ay önce 11 Kasım Çarşamba günü, aynı iş yerine baskın düzenlendiği öğrenildi. Düzenlenen o baskında da birçok kişiye para cezası kesilirken iş yerinin ruhsatına el konulup mühürlendiği öğrenildi.

