Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri

Berlin'deki gösteriye 17 bin kişi katıldı.Berlin'de Alman hükümetinin aldığı korona tedbirlerini eleştiren ve başını aşırı sağcı gruplar ile komplo teorilerine inananların çektiği gruplar yeniden gösteri yaptı. Berlin polisinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı gösteri, Berlin güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen maske takmayan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan göstericilerin tavrında düzelme görülmemesi üzerine eylem erken sonlandırıldı. Gösteriyi organize eden kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Göstericilerden bazılarında Nazi rejiminin sembolü gamalı haç dövmeleri görülürken, bazılarının da üzerinde Yahudi düşmanı söylemlerin olduğu tişörtler giydiği ve Yahudi Soykırımı'nı hafife alan ifadelerin olduğu dövizler taşıdığı görüldü.

Bazı katılımcıların ellerindeki afişlerde ayrıca, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını kanıtlayacak bir kimlik uygulamasının ve aşı vurdurmanın da zorunlu olacağı yönünde iddialar yer aldı. Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19'a karşı aşının en erken yıl sonunda veya önümüzdeki sene bulunması bekleniyor.