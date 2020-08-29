Korona tedbirlerine uymayan düğüne 82 bin 350 lira ceza uygulandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, halay çekilerek sosyal mesafeye uyulmayan düğüne katılan 39 davetiye 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi’nde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmayarak halay çektiği görüntüler sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, maske takmayan 18 kişiye 900’er liradan 16 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150’şer liradan 66 bin 150 lira olmak üzere toplam 39 kişiye 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.

