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Korona tedbirlerini hiçe sayıp asker eğlencesi yapan gençler polise saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da korona kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapan bir grup kendilerine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı.

Afyonkarahisar’da korona kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapan bir grup kendilerine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. 1 polis memurunun kafasından yaralandığı olayda, gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
Olay Afyonkarahisar’ın Esentepe Mahallesinde dün gece 24.00 sıralarında meydana geldi. Mahallesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir gurup gece yarısı yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Mahallenin duruma tepki gösterip ihbarda bulunması sonrası Mahalle ve Çarşı Bekçileri şahısları uyardı. Gençlerin bekçilere saldırması sonucu olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asker eğlencesi yapan gençler bu esnada polise de saldırarak bir polis memurunu kafasından yaraladı. Şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak asker eğlencesi yapan ve polise saldıran Muhammed Y., Halil İbrahim Y., Ramazan D. ve Ali Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahıslardan E.Ü., yaşının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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