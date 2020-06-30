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Korona, traktör kasasından seyyar havuz yaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle denize gidemeyen köy çocuklarını traktör römorkundan dönüştürdüğü havuzla mutlu etmeyi başaran vatandaş,takdir topladı.Maskelerini takan çocukların sosyal mesafe kurallarına uyarak suya girip serinlediği görüldü.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yasin Bulut, kızı Zeynep’in deniz sevdası nedeniyle traktör kasasını gezici havuz yaptı.

Geçimini çiftçilikle sağlayan kızının denize gitme isteğini korona virüs nedeniyle yerine getiremeyen Bulut, traktör kasasını havuz yapıp hem kızına hem de köydeki diğer çocuklara yüzme imkanı sundu.

İSİM BİLE KOYDULAR

Gerek köy içerisinde gerekse tarlaya giderken kullandıkları traktörün kasasını havuza çevirip “gezici havuz” adını verdikleri seyyar yüzme havuzunda ise çocuklar hem maske takıp hem de sosyal mesafeye uyarak yüzüp gönüllerince eğleniyorlar.
Korona virüs nedeniyle kızının gözü önünde güvenle yüzebileceği bir çare aradığını ve traktör kasasını yüzme havuzuna çevirmeye karar verdiğini ifade eden Bulut, şunları söyledi:
“Korona virüsten dolayı denize gidemiyoruz. Çocuklarımız korkuyorlar. Çocuklarımız da serinlemek istiyor. Onları mutlu etmek için böyle bir çözüm bulduk. Maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak traktör havuza giriyorlar.”
Traktör kasasında yüzmenin tadını çıkaran Zeynep Bulut ise çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Önceleri denize gidebiliyorduk. Ama bu sene korona virüs yüzünden denize gidemiyoruz. Ben de babamdan traktör havuz yapmasını istedim. Bu sayede traktör havuza girip serinliyoruz.” (İHA)
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