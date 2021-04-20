Korona tüketim alışkanlıklarını değiştirecek mi?

Tasarruf eğilimi 2021'de de sürüyor.Almanya'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar, 2020'de kişi başına en az bin 250 euro tasarruf edilmesine yol açtı. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), bireylerin özel tüketime 2019 yılına göre bin 250 euro ila bin 750 euro daha az harcadığını hesapladı. IW'nin Salı günü açıkladığı raporda özel tüketimde toplam tasarruf miktarının ise en az 104 milyar euroyu bulduğu kaydedildi.

Raporda tüketimin 2019'a göre yüzde 6,1 oranında azaldığına, bunun tüketim harcamalarında son 70 yılın en büyük düşüşü olduğuna işaret edildi. Raporda, devam eden kapanma önlemleri nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde de tüketimde 40 ila 60 milyar euroluk azalma kaydedildiği hesaplandı.

IW raporuna göre özel tüketimde en büyük düşüş giyim ve ayakkabı gibi yarı dayanıklı tüketim mallarında kaydedildi. Otomobil ve mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarında ise geçen yılki ilk kapanma döneminde düşüş yaşanırken 2020'nin ikinci yarısında katma değer vergisinde yapılan geçici indirimin de etkisiyle talepte artış gözlendi.