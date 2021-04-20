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Korona uçağı: 47 yolcu pozitif çıktı!

20.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Hong Kong'a gerçekleşen bir uçuşta 68 yolcudan 47’sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Tespit edilen bütün vakalar sonrası ise Hong Kong, Hindistan’dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdiğini bildirdi.

Korona uçağı: 47 yolcu pozitif çıktı!

4 Nisan’da Hintli bir tur operatörü tarafından düzenlenen Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Hong Kong'a gerçekleşen uçuşta yer alan 68 yolcudan 47’sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yetkililer, Mumbai'den Hong Kong'a gelen uçuşlarda da birkaç vaka tespit edildiğini söylerken Hong Kong yönetimi Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle yasakladı.

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Kırmızı: Covid pozitif çıkanlar Sarı: temaslılarKırmızı: Covid pozitif çıkanlar Sarı: temaslılar

Covid-19’un ilk görüldüğü bölgelerden biri olan Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.

İNGİLİZ MUTASYONU TESPİT EDİLDİ

Dünya genelinde yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ederken Hong Kong'da, İngiltere'de ortaya çıkan N501Y mutasyonu ilk kez tespit edildi.

Hong Kong'da son 14 günde yurt dışı kaynaklı vakaların tespit edilmesiyle Hindistan, Pakistan ve Filipinler "yüksel riskli ülkeler" kategorisine alındı.

Mutasyonun doğrulanmasının ardından Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler arasındaki karşılıklı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı.

Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek.

HİNDİSTAN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Hindistan ise son dönemde Covid-19 vaka ve can kayıplarında rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz günlerde günlük 275 vaka sınırına dayanan ülkede yapılan her 3 testten birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede bu güne kadar kaydedilen vaka sayısı 15 milyonu aşarken, toplam can kaybı 180 bine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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