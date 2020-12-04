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Korona unutuldu, intihara teşebbüsü vatandaşlar film gibi izledi

04.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da eşi tarafından terk edilen koca, 7’inci kata çıkarak intihara kalkıştı,.

Elazığ’da eşi tarafından terk edilen koca, 7’inci kata çıkarak intihara kalkıştı,. Vatandaşlar polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi ihlal ederek yaşananları film izler gibi izleyip cep telefonları ile kaydetti.
Olay, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün 2 çocuk babası Melih S. (32) ve eşi G.S. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Melih S. eşine tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine G.S. polise giderek şikayetçi oldu ve sığınma talep etti. Ardından kadın, 2 çocuğu ile birlikte alınarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Melih S., bu sabah depremde ağır hasar alarak boşaltılan 8 katlı binanın 7’inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak adamı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlamak istediği noktaya şişme branda açtı. Durumdan haberdar olan şahsın eşi de olay yerine gelip, Melih S. ile görüştü ancak şahıs ikna olmadı. Polisin 3 saat süren çalışması sonucu ikna edilen adam aşağı indirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayı gören ve korona virüsü unutan vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyerek intihara teşebbüsü izledi. Polisin zaman zaman vatandaşları uzaklaştırdığı bölgede birçok kişi cep telefonu ile olayı görüntülemeye çalıştı.

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