Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!

Covid-19 gibi hastalıkları ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleyebileceği için prezervatif kullanımı önerilmiştir.

Yeni biriyle tanışmak tehlikelidir, eğer ki tanışırsa sosyal mesafeyi korumalı, en az 1,5 metre mesafede durmalıdır.

İnsanlar daha önce görüştüğü kişilerle, sevgilileriyle ve eşleriyle gönül rahatlığıyla görüşebilir, koronavirüs kapma riskleri çok azdır.

Hükümetlerin koronavirüs vakalarını en az seviyede tutmak için el yıkama, sosyal mesafe, karantina süreci ve maske takma gibi önlemler aldığı dünyada, Avustralya hükümeti Covid-19'un insanlar arasında yayılmasını önlemek için cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı.

Covid-19’un yeni varyantıyla birlikte virüsün daha hızlı yayıldığı bildirilen yönergelerde, güvenli bir günlük yaşam için koronavirüs kapma riskini arttırabileceği için halk, öpüşmek, yakın temas gibi eylemlere karşı uyarıldı.

Uzmanlar da Avustralya hükümetinin kararına katıldıklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Avustralyalı doktorları, “Covid-19 ile enfekte olmuş bir kişinin yakın çevresinde olmak, onlarla yakın olsanız da olmasanız da sizi riske atmak için yeterlidir” diyor.

Doktorlar, “Bununla birlikte, öpüşmek tükürük değişimine neden olabilir ve bu da riskinizi daha da artırabilir” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Daha önce araştırmacılar, COVID-19 riskini en aza indirmek için, özellikle cinsel aktivitelerde bulunurken, iç mekanlarda bile yüz maskelerinin kullanılmasını önermişlerdi.

Pandemi sırasında birden fazla partnerle cinsel ilişkiden kaçının.

Covid-19 semptomları olan kişilerle yakınlaşmaktan kaçının. Ellerinizi yıkayın, cinsel aktivitelerden önce ve sonra duş alın.

