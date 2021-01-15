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Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!

15.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!

Avustralya hükümeti koronavirüs tedbirleri kapsamında cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı. Koronavirüsün bulaşma yollarının göze alındığı yönergelerde, yeni bir kişiyle tanışmanın riskli olduğun belirtilirken koronavirüsün tükürük yoluyla bulaştığının altı çizilerek öpüşülmemesi gerektiğini söyledi.

Avustralya hükümeti koronavirüs önlemleri gereği cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı.

Covid-19’un yeni varyantıyla birlikte virüsün daha hızlı yayıldığı bildirilen yönergelerde, güvenli bir günlük yaşam için koronavirüs kapma riskini arttırabileceği için halk, öpüşmek, yakın temas gibi eylemlere karşı uyarıldı.

Hükümetlerin koronavirüs vakalarını en az seviyede tutmak için el yıkama, sosyal mesafe, karantina süreci ve maske takma gibi önlemler aldığı dünyada, Avustralya hükümeti Covid-19'un insanlar arasında yayılmasını önlemek için cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı.

İnsanlar daha önce görüştüğü kişilerle, sevgilileriyle ve eşleriyle gönül rahatlığıyla görüşebilir, koronavirüs kapma riskleri çok azdır.

Yeni biriyle tanışmak tehlikelidir, eğer ki tanışırsa sosyal mesafeyi korumalı, en az 1,5 metre mesafede durmalıdır.

Koronavirüsün tükürük yoluyla bulaşması sebebiyle, insanlar öpüşmemelidir.

Covid-19 gibi hastalıkları ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleyebileceği için prezervatif kullanımı önerilmiştir.

Uzmanlar da Avustralya hükümetinin kararına katıldıklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Avustralyalı doktorları, “Covid-19 ile enfekte olmuş bir kişinin yakın çevresinde olmak, onlarla yakın olsanız da olmasanız da sizi riske atmak için yeterlidir” diyor.

Doktorlar, “Bununla birlikte, öpüşmek tükürük değişimine neden olabilir ve bu da riskinizi daha da artırabilir” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Daha önce araştırmacılar, COVID-19 riskini en aza indirmek için, özellikle cinsel aktivitelerde bulunurken, iç mekanlarda bile yüz maskelerinin kullanılmasını önermişlerdi.

Pandemi sırasında birden fazla partnerle cinsel ilişkiden kaçının.

Covid-19 semptomları olan kişilerle yakınlaşmaktan kaçının. Ellerinizi yıkayın, cinsel aktivitelerden önce ve sonra duş alın.

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