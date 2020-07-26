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Korona vaka sayılarında rekor artış

26.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Dünya çapında tespit edilen yeni koronavirüs vakalarında hızlı artış görülüyor.

Korona vaka sayılarında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ortaya çıktığından bu yana 24 saatte hiç bu kadar artış kaydedilmediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisi ortaya çıktığından bu yana, sadece 24 saatte son günlerdeki gibi yüksek artış kaydedilmediğini duyurdu ve hem cuma hem de cumartesi günü bildirilen yeni vaka sayısında rekor artış görüldüğünü açıkladı. DSÖ, Cenevre'deki merkezinden yaptığı açıklamada, cuma akşamına kadar kendilerine 24 saatte bildirilen yeni vaka sayısının küresel bazda 284 bin 196, cumartesi akşamı da 284 bin 83 olduğunu belirtti.

Yeni vaka sayısındaki artış görülen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geliyor. Ülkede cumartesi akşamı itibarı ile son 24 satte kaydedilen yeni COVID-19 vakasının 72 binden fazla olduğu açıklandı. Pandeminin etkisinin sürdüğü Brezilya'da görülen yeni vaka sayısının 24 saatte 60 bin olduğu aktarıldı. Bu ülkeleri yaklaşık 49 bin ile Hindistan, 14 bin ile de Güney Afrika'nın izlediği bildirildi.

DSÖ, dünya çapında tespit edilen toplam koronavirüs vaka sayısının da böylece 15 milyon 600 bine ulaştığını belirtti. Okulların tatile girmesiyle seyahat hareketliliğinin arttığı Almanya'da da perşembe ve cuma günleri 800'er yeni vaka görülmesi endişe yarattı. En son pandeminin etkili olduğu mayıs ayında bu rakamların görüldüğü Almanya'da pek çok havalimanında bu hafta sonundan itibaren hızlı korona testleri yapılmasına da başlandı.

Öte yandan pandemiyle ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklamanın yapılmadığı Kuzey Kore'de de ilk koronavirüs vakası şüphesinin tespit edildiği duyuruldu. Resmi haber ajansı KCNA'nın verdiği bilgiye göre, Kuzey Koreli bir vatandaşın yasa dışı yoldan sınırı geçtiği, dönüşünde "bu kötü huylu virüsü taşıdığına dair şüphe bulunduğu" belirtildi.

Kurban Bayramı dönemi için uyarı

Türkiye'de ise son 24 saatte 921 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 16 kişi hayatını kaybetti. Bu son rakamlarla beraber ülkede toplam vaka sayısı 225 bin 173'e, can kaybı 5 bin 596'a yükselmiş oldu.

Koronavirüs rakamlarının arttığı İran'da da endişe hakim. İran Sağlık Bakanı vekili İreç Herirçi, neredeyse ülkenin tamamında kırmızı alarmın hakim olduğunu belirterek, kötümser bir tablo çizdi ve can kaybının yükseleceğine işaret etti. İran'da son 24 saatte 216 kişinin vefat ettiği, böylece ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 700'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 291 bin 172 öldüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, vatandaşlarını Kurban Bayramı süresince sosyal mesafeyi korumaya çağırdı.

Almanya'da Ramazan Bayramı sırasındaki bayramlaşmalar nedeniyle Göttingen kentinde yüzlerce ailenin koronavirüs kaptığı ileri sürülmüş, 700 kişinin kaldığı bir bina uzun süre karantinaya alınmış, kitlesel testler yapılmıştı.

BM temel gelir desteği talep ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), korona krizinin vurduğu ülkelere destek amacıyla belli bir zaman dilimini kapsayacak şekilde temel gelir ödenmesini talep ediyor. Kalkınma programı Başkanı Achim Steiner, alışılmışın dışındaki zamanlarda alışılmışın dışında tedbirlere başvurulması gerektiğini vurgularken, hedefin, pandeminin kötü etkilediği gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul insanlara destek olduğunu kaydetti. Achim Steiner, sosyal sistemi bulunmayan fakir ülkelerde insanların çoğunun hayatını kayıt dışı (informell) ekonomilerden kazandığını, pandemiyle birlikte yaşamın tamamen durduğu dönemlerde bu kesimin doğrudan yoksulluğa itildiklerini belirtti.

KNA, dpa, DW/ ETO,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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