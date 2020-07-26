Korona vaka sayılarında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ortaya çıktığından bu yana 24 saatte hiç bu kadar artış kaydedilmediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisi ortaya çıktığından bu yana, sadece 24 saatte son günlerdeki gibi yüksek artış kaydedilmediğini duyurdu ve hem cuma hem de cumartesi günü bildirilen yeni vaka sayısında rekor artış görüldüğünü açıkladı. DSÖ, Cenevre'deki merkezinden yaptığı açıklamada, cuma akşamına kadar kendilerine 24 saatte bildirilen yeni vaka sayısının küresel bazda 284 bin 196, cumartesi akşamı da 284 bin 83 olduğunu belirtti.

Yeni vaka sayısındaki artış görülen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geliyor. Ülkede cumartesi akşamı itibarı ile son 24 satte kaydedilen yeni COVID-19 vakasının 72 binden fazla olduğu açıklandı. Pandeminin etkisinin sürdüğü Brezilya'da görülen yeni vaka sayısının 24 saatte 60 bin olduğu aktarıldı. Bu ülkeleri yaklaşık 49 bin ile Hindistan, 14 bin ile de Güney Afrika'nın izlediği bildirildi.

DSÖ, dünya çapında tespit edilen toplam koronavirüs vaka sayısının da böylece 15 milyon 600 bine ulaştığını belirtti. Okulların tatile girmesiyle seyahat hareketliliğinin arttığı Almanya'da da perşembe ve cuma günleri 800'er yeni vaka görülmesi endişe yarattı. En son pandeminin etkili olduğu mayıs ayında bu rakamların görüldüğü Almanya'da pek çok havalimanında bu hafta sonundan itibaren hızlı korona testleri yapılmasına da başlandı.