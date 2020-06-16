Korona vakaları 8 milyonu aştı

Türkiye en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında Almanya'nın ardından 12'nci basamakta.ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde şu ana kadar 8 milyon 34 bin kişide yeni tür koronavirüs SARS-CoV-2 tespit edildi. Bu virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısıysa 436 bin 400'ü aştı.

En fazla vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD. ABD'de şimdiye kadar 2.1 milyondan fazla vaka kaydedilirken 116 bini aşkın insan da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Washington Üniversitesi'ndeki IHME Enstitüsü, ABD'deki can kaybının 1 Ekim'e kadar 200 bini geçebileceği yönünde tahminde bulunuyor.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye, 180 bine yaklaşan vaka sayısıyla 12'nci basamakta. Almanya ise 187 bin vakayla 11'inci sırada.

Almanya, 8 bin 807 can kaybıyla ölüm sayısı bakımından da 11'inci basamakta. Koronavirüsten 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye ise 17'nci sırada.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, birçok ülkede önlemler gevşetildiği için vaka sayılarındaki artışın hızlandığını ve son iki haftada dünya genelinde her gün yaklaşık 100 bin yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.