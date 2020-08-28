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Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı

28.08.2020 20:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı.

Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı

Restoran, kafe gibi yerlerde ise alkol yasağı uygulanmayacak.Almanya'da Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kamusal alanlarda gece alkollü içki tüketimi yasaklandı. Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Kurumu'nun (LGL) verilerine göre, kentte her 100 bin kişiden 35,27'sinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alkol yasağı uygulamaya sokuldu. Son yedi gün içinde her 100 bin kişiden 35'inin koronavirüs testinin pozitif çıkması uyarı olarak değerlendiriliyor.

Belediye sözcüsü, böylelikle koronavirüs tedbirlerlerine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Buna göre, kentte alkol satışları saat 21.00'den 06.00'ya kadar yasaklandı. Buna ek olarak, kamusal alanlarda saat 23.00'ten 06.00’ya kadar alkol tüketimi yasaklandı. Restoran ve kafe gibi yerler ile izin verilen etkinlikler bu yasağın dışında tutuluyor.

Bavyera eyaletinin diğer şehirlerinde halihazırda kamusal alanda alkol yasağı bulunuyor. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, haftalar önce yerel yönetimlere bu yönetmeliğin uygulanması çağrısında bulunmuştu. Bamberg ve Nürnberg'de, şehrin tarihi semtlerinin bazı bölgelerinde haftasonu akşamları sokakta alkol içmek yasaklanmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de kalabalık partilerin düzenlenmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti. Kentte gençlerin koronavirüs riskine aldırmadan parklarda ve barlarda biraraya gelerek eğlenmesi üzerine, Berlin eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, alkollü içkilerin korona tedbirlerine uymayı zorlaştırdığı gerekçesiyle alkol yasağı uygulanmasını önermişti. Ancak öneri eyalet hükümeti tarafından desteklenmemişti.

dpa/AI,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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