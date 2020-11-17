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Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

17.11.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Aydın’ın Buharkent ilçesinde koronavirüs vaka sayıları artış gösterdi. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da bu gelişmelerin üzerine videolu mesaj yayınlayıp vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

Ölümcül koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs vakaları Aydın’da da yayılım hızını arttırdı.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, videolu mesaj yayınlayarak, vatandaşları koronavirüse karşı uyarıp, kurallara uymaya davet etti.

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"VIDEO ÇEKMEMİZ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Kaymakam Erol ilçedeki vaka sayılarının üç haneli rakamlara ulaştığını ve en çok da ev ziyaretleri ile bulaştığını kaydederek, "Buharkent ilçemizde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu videoyu çekmemiz zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kovid-19 vaka artışının şu anda ilçemizde çoğunlukla ev ziyaretlerinden kaynaklandığı görülmüştür. Sizlerden ricamız ev ziyaretlerini sonlandırmanız. Aynı zamanda yönergeler kapsamında konulan kurallara eksiksiz bir şekilde uymanız. Maske, mesafe ve hijyen konusunda sizlerden daha duyarlı olmanızı rica ediyorum. Yaşanan vaka artışları şu anda ilçemizde 3 haneli rakamlara ulaşmıştır. Eğer konulan kurallara uymazsak bu artış artan bir hızla devam edecektir. Mümkün mertebe toplu olarak bir araya gelmekten kaçının, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın ve konulan kurallara eksiksiz bir şekilde uyun. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve hep birlikte bu virüsten kurtulalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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