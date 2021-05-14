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  4. 'Korona var öpme' şarkısı gündem olan türkücü Aydın Aydın koronavirüse yakalandı

'Korona var öpme' şarkısı gündem olan türkücü Aydın Aydın koronavirüse yakalandı

14.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin karlı dağlarında geçen yıl koronavirüs ile ilgili klip çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

'Korona var öpme' şarkısı gündem olan türkücü Aydın Aydın koronavirüse yakalandı

Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

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Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın’ın tedavisi evinde sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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