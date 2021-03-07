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Korona virüs denetiminde panelvandan 13 kişi çıktı

07.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te korona virüs salgını nedeniyle dinamik denetimlere devam eden trafik ekiplerinin durdurduğu panelvan tipi araçtan 13 kişi çıktı.

Gaziantep’te korona virüs salgını nedeniyle dinamik denetimlere devam eden trafik ekiplerinin durdurduğu panelvan tipi araçtan 13 kişi çıktı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen trafik ekipleri aracı bağlarken, sürücü ve yolculara da cezai işlem uyguladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sürdürdüğü dinamik denetimlerde il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında 4 bin 689 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde durdurulan panelvan tipi bir araçtaki manzara ise polisleri şok etti. Pandemi kuralları gereği en fazla 7 kişinin bulunabileceği panelvan aracın işçi servisi olarak kullanıldığı ve içerisinde 13 kişinin olduğu tespit edildi. Polis kamerası tarafından da kaydedilen denetim anlarında araçtaki 13 kişi tek tek sayılarak indirildi. Araç bağlanırken, sürücü ile yolculara trafik ve pandemi kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.
Kent genelinde yapılan denetimlerde ise 9 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 109 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 271 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 187 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 98 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 65 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 31 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye ters yönde araç kullanmaktan, 4 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten ve 123 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 902 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Denetimler sonucu 74 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü belgesine de el konuldu.

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