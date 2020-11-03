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Korona virüs denetiminde polisin annesinin kucağındaki bebeğe ilgisi gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:16 | Son Güncelleme

Şişli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Şişli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi. Kuralların hatırlatıldığı denetimde bir polis memurunun annesinin kucağındaki bebeğe olan ilgisi renkli anlara sahne oldu.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şişli’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve zabıta ekipleri lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi. İş yeri sahiplerine kurallara uyulmasını yönünde uyarılarda bulunan ekipler, maske takılmasına özen gösterilmesini söyledi. Vatandaşlara da uyarılarını yineleyen ekipler, ödemelerde temassız kart kullanımın önemine dikkat çekti. Denetimler kapsamında “yunus” diye tabir edilen motorize polis memurunun bir kafeteryada annesiyle birlikte olan bebek müşteriyle ilgilenmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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