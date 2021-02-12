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Korona virüs denetimine çıkan ekibe pidecilerden saldırı

12.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Korona virüs denetimine çıkan ekibe pidecilerden saldırı

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri, korona virüs denetimine gittiği bir pideci dükkânında esnafın sözlü saldırısına uğradı.

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri, korona virüs denetimine gittiği bir pideci dükkânında esnafın sözlü saldırısına uğradı. İki kişinin gözaltına alındığı olayda, denetim ekibindeki görevliler, dükkânda müşteri olduğu için tartıştığı şahısların kendilerine küfür ve hakaret ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.
Olay, Burmalı mahallesi Tuz pazarı caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında polis ve kamu kurumlarında görevli memurların olduğu İl Salgın Denetim ekipleri korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında cadde üzerindeki lokanta ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Ekipler denetim esnasında girdikleri pideci dükkânında masada oturan müşteriler olduğunu görünce iş yeri sahiplerine korona tedbirlerini hatırlatarak dükkânı boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları ile denetim ekibindeki görevliler arasında tartışma başladı. İddiaya göre, iş yeri sahipleri E.K. ve M.K., aralarında kadınlarında olduğu denetim ekibine küfür ve hakaretler ederek müşterileri çıkarmayı reddetti. Gerginliğin büyümesi üzerine denetim ekibindeki görevli polis memurları bölgeye takviye ekip istedi. Talep üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerginliğin büyümesinin önüne geçerek korona virüs tedbirleri kapsamında dükkânı boşalttı. Ardından ekipleri sözlü mukavemette bulunan E.K. ve M.K., isimli şahıslar haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Korona virüs denetimine çıkan ekibe pidecilerden saldırı

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