Korona virüs döneminde Çekya’da kadın cinayetlerinde artış yaşandı

Korona virüs salgınıyla birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı ülkelerden biri de Orta Avrupa ülkesi Çekya oldu. Söz konusu şiddetin önlenmesi hususunda faaliyet yürüten Çek sivil toplum örgütleri, bu dönemde kadın cinayetleri ve intiharlarında da ciddi oranda artış görüldüğünü kaydetti.

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları, iş yerlerinin geçici süreliğine kapatılması ve sınırlı durumlarda sokağa çıkılmasına izin verilmesi kadına yönelik şiddet vak’alarında da artışa neden oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu süreçte çok sayıda kadın ve genç kızın, en güvenli yer olması gereken evlerinde büyük tehlike altında olduklarını söylerken, aynı dönemde Orta Avrupa ülkesi Çekya’da kadına yönelik şiddet neredeyse yüzde 50 oranında arttı. Kadın intiharlarında da artış tespit edilen ülkede Çek polisinin verilerine göre 2020’nin ilk yarısında işlenen kadın cinayetleri 38 olurken, önceki yılın aynı döneminde bu rakamın 33 olduğu belirtildi.

Polise yapılan başvurular arttı

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi alanında faaliyet gösteren Bily Kruch Bezpeci Derneği, korona virüs kısıtlamaları döneminde aile içi sözlü ve fiziksel şiddetin baş döndürücü hızla arttığına dikkat çekti. Söz konusu artışın şiddet mağduru kadınların faillerle birlikte aynı evde kapalı kalması, yardıma erişim imkanlarının kısıtlı olmasından kaynaklandığını dile getiren dernek, mağdurlar için 116 006 nolu acil yardım hattının yanı sıra 24 saat yardım hizmetini devreye soktu.

Dernek çalışanlarından Petra Vitousova bu dönemde kendilerine yapılan başvurularda önceki yıla kıyasla yüzde 42 oranında artış gözlemlediklerini söylerken, Çek Cumhuriyeti Müdahale Merkezi Çalışanları Derneği (APIC CR) temsilcisi Martina Vojstiskova ise geçtiğimiz Mart-Mayıs ayları arasında kendilerine bin 600 mağdurun başvuruda bulunduğunu aktardı. Yine APIC CR’nin yaptığı araştırmaya göre pandemi döneminde kadına yönelik şiddet nedeniyle Çek polisine yapılan başvurularda 1/3 oranında artış yaşandığı ifade edildi.