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  4. Korona virüs görülen apartmana bu not asıldı

Korona virüs görülen apartmana bu not asıldı

29.12.2020 19:23 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs vakası görülen apartmana, “Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” notu asıldı.Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi 10.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs vakası görülen apartmana, “Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” notu asıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi 10. Caddede bulunan Alper Apartmanında 6 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine apartmanda bulunan 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 nolu dairelerin ev ziyaretleri yasakladı.
Apartmanın giriş kapısına 16 Aralık 2020 tarih ve 2020/64 karar nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince “Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır” notu asıldı.

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