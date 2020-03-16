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Korona virüs haritası: Güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün son hareketleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye, korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç korona virüs vakası var. Kaç vaka ölümle sonuçlandı. Korona virüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile takip edebilirsiniz.

Korona virüs haritası: Güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün son hareketleri

Korona virüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar.

TÜRKÇE KORONA VİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki korona virüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca korona virüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

KORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA KORONA VİRÜS HABERLERİ

- Koronavirüse yakalanma ihtimalini dengeli beslenme düşürüyor: Koronavirüse karşı alınacak önlemler arasında dengeli beslenmenin de yer aldığını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, korunacak beslenme düzeni sayesinde vücut direncini artırmanın etkili olacağını söyledi.

- Diyanet İşleri Başkanı'ndan koronavirüs ile ilgi son dakika açıklaması (Camilerde namaza ara verildi): Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erbaş yaptığı açıklamada "Namazlar cemaatle kılınırsa virüs yayılabilir. Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Erbaş, ayrıca 390 civarında umrecinin de bugün yurda dönüş yaparak karantinaya alınacağını söyledi.

- Koronavirüs (Covid-19) tedavisi bulundu mu: Dünya genelinde 5'i Avustralyalı 6 bin 500 kişinin ölümüne sebebiyet veren salgına karşı mücadelede doktor David Paterson ve ekibi özellikle iki ilacın virüsün kökünü kurutabileceğini öne sürdü. Paterson bu ilacın virüse karşı tam manasıyla bir kür olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor. Doktor bu iki ilacı denediği çok sayıdaki hastade başarılı sonuçlar elde ettiğini söylerken bu hastalarda kontrollü bir kullanım uygulandığını vurguluyor.

- Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin: Koronavirüsten korunmak için hijyen kadar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının da önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Işın Sayın, bağışıklık sistemini destekleyen besinler hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler...

TARİH TARİH KORONA VİRÜS SALGINI

Korona virüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.

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