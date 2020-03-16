Korona virüs haritası: Güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün son hareketleri

Korona virüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar.

TÜRKÇE KORONA VİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki korona virüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca korona virüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

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SON DAKİKA KORONA VİRÜS HABERLERİ

- Koronavirüse yakalanma ihtimalini dengeli beslenme düşürüyor: Koronavirüse karşı alınacak önlemler arasında dengeli beslenmenin de yer aldığını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, korunacak beslenme düzeni sayesinde vücut direncini artırmanın etkili olacağını söyledi.

- Diyanet İşleri Başkanı'ndan koronavirüs ile ilgi son dakika açıklaması (Camilerde namaza ara verildi): Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erbaş yaptığı açıklamada "Namazlar cemaatle kılınırsa virüs yayılabilir. Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Erbaş, ayrıca 390 civarında umrecinin de bugün yurda dönüş yaparak karantinaya alınacağını söyledi.