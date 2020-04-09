Korona virüs kadar tehlikeli! Derin ven trombozu nedir?

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi, bugünlerde artan bir tehlike Derin Ven Trombozu (DVT) Hastalığına dikkat çekerek, hastalığın korona virüs kadar tehlikeli olduğunu kaydetti. Korona virüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ürtükücü tabloyu da hatırlatan Prof. Dr. Şirikçi, “Uzmanlara göre sağlımız için mutlaka evde kalmamız gerekiyor. Korona virüs salgını nedeniyle oluşan stres, aniden gelişen her göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı korona virüs olarak adlandırılmakta, bu konudaki bilgi kirliliğinin artması insanları bu hastalık konusunda kararsız bırakmaktadır. Bu nedenle doğru bilgiye de ulaşım zorlaşmaktadır” dedi. Korona virüs dönemlerinde en doğru bilgi, öncelikle devlet, sağlık kuruluşları ve hekimler tarafından yapılmakta olduğunu belirten Şirikçi, "Korona virüs sürecinde hepimiz günlük alışkanlıklarımızdan çok uzak bir hayat yaşıyoruz. Evde daha az hareket ediyor ve uzun süre ekran başında oturuyoruz. Bu durum ayak kan akımı yavaşlayarak pıhtı oluşma eğilimini artırıyor. Evde yaşam sürdüğümüz bu dönemde, az hareket eden, saatlerce televizyon ya da bilgisayar ekranının başından ayrılmayan insanları korona virüsten daha büyük bir tehlike bekliyor olabilir. Bu tehlike sinsice ilerleyerek, ayak toplardamarlarında pıhtıya neden olmakta bu rahatsızlığa tıp dilinde Derin Ven Trombozu (DVT), bu pıhtının koparak akciğere ulaşmasına ise Akciğer Embolisi ismi verilmektedir. Pıhtı akciğerlere ulaştığında, akciğerdeki kan akımını deforme ederek solunum zorluğuna sebep olmakta. Son günlerde hastanemize bu şikayetlerle başvuran hasta sayılarında artış gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şirikçi, Derin Ven Trombozu (DVT) rahatsızlığından korunmak için insanların evlerinde bol bol hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “DVT hastalığı bacaklarda şişkinlik, renk değişikliği hatta yaralar ile öne çıkmakta. Bacaklarda oluşan pıhtının tam olarak eriyemediğinde toplardamarlardaki kan dolaşımı bozulmakta ve buradaki kan geriye kaçarak göllenmeye neden olmaktadır. Bacaklardaki renk değişikliğinin ve yaraların da başlıca sebebi budur. Rahatsızlıkta hafif ağrı olabildiği gibi bazen de ağrı olmamaktadır. Bu yakınmalar ilk başlarda çok önemsenmese de yakınmalara zamanla nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve kanlı balgam eşlik etmektedir” dedi. DVT SEMPTOMLARI KORONAVİRÜSE BENZİYOR Derin Ven Trombozu (DVT) semptomlarının korona virüs ile benzerlik gösterdiğini de kaydeden Şirikçi, “Dünyada her yıl 3 milyon, ülkemizde ise 35-40 binden fazla insanın ölümüne neden olan bu hastalık, özellikle 60 yaş üzeri insanlardaki riski yüzde bire kadar artıyor. Uzun süre hareketsiz kalma, ev içinde yürüme imkânının kısıtlı olması kan akımını yavaşlatarak pıhtılaşmaya zemin hazırlayabiliyor. Hastalığın tanısını, Doppler Ultrasonografi gibi radyolojik yöntemlerle kısa sürede yapıyoruz” şeklinde konuştu.