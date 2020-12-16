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Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, uyuşturucu partisi düzenlendiler

16.12.2020 00:40 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbarat üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu partisi verdikleri öğrenilen 1’i kadın 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısların da yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeleri yutmaya çalıştıkları öğrenildi. Narkotik arama köpeği ’Athena’nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyete götürüldü.
Öte yandan, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi veren 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL’de para cezası kesildi. Şahıslar evden çıkarıldığı anda da mahalle sakinleri polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.

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