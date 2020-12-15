Korona virüs tedbirli intihar girişimi

Manisa’da yeğenine çarpan tır sürücüsünün bulunması için intihar girişiminde bulunan bir kişi, korona virüs tedbirlerini de ihmal etmedi. İnşaatın 4. katına çıkarak aşağıya atlayacağını belirten şahsın intihar girişimi sırasında maskesini çıkarmaması da dikkat çekti.

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğenine tır çarptığını ve iki bacağının kesildiği için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yattığını iddia eden M.Ç., bir inşaatın 4. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğü ekipleri de inşaatın altına hava yatağı yerleştirdi. İlk olarak polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı M.Ç., ekiplerin ikna çabalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek istedi. Olay yerine gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile il müdürlüğüne bağlı psikolog, M.Ç.’yi vazgeçirmek için uzun süre konuştu. Yaklaşık 1,5 saatlik sürenin sonunda ikna olan M.Ç., polis ekipleri eşliğinde aşağı indirildi. Ekipler M.Ç.’yi sağlık kontrolleri için hastaneye götürdü.