Korona virüs temaslı pazarcı kardeşler satış yaparken yakalandı

Samsun’da pazar yerinde korona virüs (Covid-19) temaslısı 2 kardeş ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin müdahale etmesiyle kardeşler filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Pazar Yeri’nde meydana geldi. 112 acil sağlık ekiplerinden gelen bilgi ile hareket geçen polis ekipleri ilk olarak Kovid-19 temaslısı Ali Fuat G. isimli vatandaşı pazar yerinde satış yaparken yakaladı. Vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etmek isteyen polis ekipleri, iddiaya göre çevre pazar esnafının direnciyle karşılaştı. Polise mukavemet sırasında kaçmaya çalışan Ali Fuat G. ekipler tarafından yakalanarak polis aracına götürüldü. Araç içerisinde de rahat durmayan vatandaş aracın camlarını tekmeledi. Akabinde Ali Fuat G. filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Kısa bir süre sonra gelen ikinci bir ihbar üzerine kardeşi İbrahim G.’nin de temaslı olduğunu öğrenen ekipler aynı yerde sebze ve meyve satan kardeşini yakaladı. Polis aracına bindirilen İbrahim G. filyasyon ekiplerine teslim edildi. Kovid-19 temaslı kardeşlerin pozitif veya temaslı vatandaşların kaldığı Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu’na götürüldüğü öğrenildi.

Korona temaslı kardeşlerin 6 saat boyunca pazarda sebze-meyve sattıkları öğrenildi.

