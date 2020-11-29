HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı

Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı

29.11.2020 12:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bursa’nın İnegöl ilçesi genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bursa’nın İnegöl ilçesi genelinde denetimler sıklaştırıldı. Vaka sayılarının artmasının ardından ekipler ilçenin farklı noktalarında halk otobüsleri üzerinde denetim yaparak sürücülerinin HES kodlarını ve bilgilerini kontrol etti.
Korona virüs vakalarında yaşanan artışların ardından denetimler de üst seviye çıkarıldı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri her noktada denetim yaptı. Sivil ve resmi ekiplerin katıldığı denetimlerde halk otobüsleri tek tek duruldu. Sürücülerin HES kodları alınırken, bilgileri forma işlendi. Kurallara uymaları konusunda da ikazda bulunuldu. Denetimler sırasında otobüslerdeki yolcular da kontrol edildi. Maskesiz kimseye rastlanmazken boş koltuk olmasına rağmen yan yana oturan yolcular uyarıldı.
Hava güzel olunca İnegöllüler kendilerini sokağa attı. İnegöl’de güneşli bir hava hakim olunca vatandaşlar sokağa koştu. Parklar bahçeler yine gencinden yaşlısına herkes tarafından dolduruldu. Polis ekipleri ise denk geldikleri 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Başarır'ın sözleri olay oldu! Kalın ve Çelik'ten peş peşe tepkiBaşarır'ın sözleri olay oldu! Kalın ve Çelik'ten peş peşe tepki
Araç stoğu mu yapılıyor?Araç stoğu mu yapılıyor?
1/

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

MSB duyurdu! Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

İşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı, hayvan deneyleri aşamasına geldi

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli aşısında sevindiren gelişme

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Kalın ve Çelik'ten peş peşe tepki

Başarır'ın sözleri olay oldu! Kalın ve Çelik'ten peş peşe tepki

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşür

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Yüksekova'da kar yağışı! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Güne böyle uyandılar! 10 santimetreye ulaştı

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.