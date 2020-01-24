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Korona virüs vakaları yayılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs vakaları dünya çapında hızla yayılıyor.

Yeni tip korona virüs vakaları dünya çapında hızla yayılıyor. ABD’de ikinci bir vaka daha ortaya çıkarken, salgın Nepal’e de sıçradı.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Çin’in Wuhan şehrinden dönen bir kadında korona virüs tespit etti. Yeni tip korona virüs teşhisi konan ABD’li kadının, aralık ayı sonunda Çin’e gittiği ve geçen hafta ABD’ye döndükten sonra belirtilerin başladığı açıklandı. Hasta tedbir amacıyla bir hastanede izole edilirken, durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Duruma ilişkin açıklamada bulunan CDC’nin üst düzey yetkilisi Nancy Messonnier, "CDC şu anda ABD’de acil durum riskinin düşük olduğuna inanıyor. Ancak durum hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı. CDC, ABD havaalanlarında 2 binden fazla yolcunun tarandığını, 22 eyalette 63 hastanın testlere tabii tutulduğunu ve şu ana kadar 11’inin virüs içermediğini duyurdu.
Öte yandan, Nepal Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Bölümü’nden Hemanta Chandra Ojha, Nepal’de ilk korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Ojha açıklamasında, “Raporu aldık ve örnekler pozitif olarak test edildi. Daha fazla enfeksiyon vakası görülmemesi adına hasta ve ailesini test etme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı. Yerel basına göre 31 yaşındaki bir adam, Çin’in Wuhan kentinden döndükten bir hafta sonra 13 Ocak’ta solunum problemleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanın taburcu edilmesinin ardından, hastane bulguları Hong Kong’daki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İş Birliği Merkezi’ne gönderdi. Merkezden gelen korona virüs tespit edildiği bilgisi üzerine hasta karantinaya alınırken, ailesi üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

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