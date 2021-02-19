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Korona virüse karşı toplu taşımada sıkı önlem

19.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. İl genelinde toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan ekipler, vatandaşların belirtilen önlemlere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemlerine ilişkin belirtilen hususlar ve Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, toplu taşıma araçlarında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde toplu taşıma araçlarında denetim yapan ekipler, sürücüleri fazla yolcu almaması konusunda uyardı, maske, hijyen ve mesafe kuralları konusuna da dikkat çekti. Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, sağlıklı bir ulaşım için, sürücülerin ve yolcuların belirtilen kurallara riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

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