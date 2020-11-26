HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

26.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

Bursa’nın 300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi’nin Belediye Başkanı Alper Taban ve eşinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bursa’nın 300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi’nin Belediye Başkanı Alper Taban ve eşinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Evlerinde karantinada olan Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulundu. Taban, "Lütfen herkese kurallara uysun, maskelerini taksın, hatta çıkarmasın" dedi.
Korona virüs vakaları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bursa için kritik uyarı gelmişti. Bakan Koca Bursa’da vakaların yükseldiğini yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80 oranında olduğu söyleyerek Bursalıları uyarmıştı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve eşi rahatsızlanınca test yaptırdılar. Yapılan test sonucu her ikisinin de sonuçları pozitif çıktı.
Dün itibariyle Başkan ve eşi kendi evlerinde karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban şunları söyledi. "Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Benim ve eşimin Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Karantina sürecine evimizden başladık, genel sağlık durumlarımız iyi, Dün itibariyle bizleri arayanlara mesaj gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Vakaların arttığını, çoğaldığını görüyoruz. Çok yakınımızda olduğunu hissediyoruz. Bundan ötürü çok daha dikkatli olduğumuz bir süreçteyiz. Maskelerimizi neredeyse hiç çıkarmayacak şekilde kullanmamız gerektiğinin doğru olacağını düşünüyorum. Herkese sağlık sıhhatli günler diliyorum"

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Heyecanlandıran haber: Muhtemel Göbeklitepe'den daha eskiHeyecanlandıran haber: Muhtemel Göbeklitepe'den daha eski
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Vaka sayıları artan Edirne'de sık sık komşu ziyaretlerinin sonlandırılması anonsları yapılıyor

Bakan Koca o ilin de ismini vermişti! Anonslar yankılanıyor

Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Başkan Böcek'ten bir iyi haber daha: Kısa zamanda taburcu olabilir

Başkan Böcek'ten bir iyi haber daha: Kısa zamanda taburcu olabilir

Kuşların göç yolu üzerinde! Seyfe Gölü kurudu

Kuşların göç yolu üzerinde! Kurudu

Karahantepe'den heyecanlandıran haber: Muhtemel Göbeklitepe'den daha eski

Heyecanlandıran haber: Muhtemel Göbeklitepe'den daha eski

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.