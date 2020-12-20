HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müftü korona virüse yenik düştü

Müftü korona virüse yenik düştü

20.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.
Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran Öztel’in test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit’te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından korona virüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel’in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii’nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Eşine 'Seni yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulunduEşine 'Seni yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu
Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!

En Çok Okunan Haberler

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

PKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Eşine 'Seni çok yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

Eşine 'Seni yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

MSB duyurdu! 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'

Uzmanından korkutan deprem uyarısı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.