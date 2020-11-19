HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona virüse yenilen babasından 8 saat sonra hayatını kaybeden şahıs defnedildi

Korona virüse yenilen babasından 8 saat sonra hayatını kaybeden şahıs defnedildi

19.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babasının ölümünden 8 saat sonra hayatını kaybeden vatandaş, toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde bakkal işletmeciliği yapan Rahmi Akar(73) ile eşi Meliha Akar, korona virüse yakalanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babasının ölümünden 8 saat sonra hayatını kaybeden vatandaş, toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde bakkal işletmeciliği yapan Rahmi Akar(73) ile eşi Meliha Akar, korona virüse yakalanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen virüsü atlatamayan Rahmi Akar, önceki gün hayatını kaybetti. Eşiyle birlikte yakalandığı virüs nedeni ile evde karantinada olması nedeniyle babasının acı haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Mahir Akar(57) isimli vatandaş ise paylaşımında hastalığa karşı uyarılarda bulundu. Babasının ölümü sonrası yaptığı paylaşımdan 8 saat sonra fenalaşarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Akar’ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinde Akar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Babasının ölümünden 8 saat sonra hayatını kaybeden Akar’ın cenazesi Kocaeli Körfez Kent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mahir Akar’ın cenaze namazına birinci derece yakınları karantinada olmaları nedeni ile katılamadı. Akar kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Başkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendiBaşkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Son dakika: 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

Youtuber'ı aslan balığı zehirledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.