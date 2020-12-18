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Korona virüslü komşular tansiyonunu ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da Korona virüs testi yaptırdıklarını gizleyerek tansiyon ölçtürmeye davet ettikleri kadının Korona virüs sonucu ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Korona virüs testi yaptıran O.T.

Trabzon’da Korona virüs testi yaptırdıklarını gizleyerek tansiyon ölçtürmeye davet ettikleri kadının Korona virüs sonucu ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Korona virüs testi yaptıran O.T. ve S.T. adlı şahıslar, alt kat komşuları olan S.U.’dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Bunun üzerine komşularının evine giden S.U. (60) Covid -19 testi yaptırdıklarından habersiz olduğu komşuları O.T. ve S.T.’nin tansiyon ölçümünü yaptı. Komşularının Korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında tansiyon ölçümü yapan S.U. adlı kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede S.U.’nın Korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirmesi üzerine, S.U.’nın kardeşleri polis merkezine giderek komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürdükleri kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden ötürü şikayette bulundu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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