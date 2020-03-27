Korona virüsten korunayım derken cilt sorunu yaşamayın

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz de de ölümlere ve salgın vakalarına yol açan korona virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, kolonya gibi alkol bazlı temizlik malzemeleri formülünde yer alan güçlü etkiler sayesinde cildi en iyi şekilde temizler fakat ciltte kurutma yapabilir, bunun için bazı önlemler almak gerekiyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan dezenfektan, kolonya ve benzeri alkol bazlı hijyen malzemelerinin kullanımında, cilt sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

CİLT YAPISINI BOZABİLİR

Dr. Serra Hande Öcal, "Alınacak bazı önlemlerle ciltteki hassasiyetin ya da sık el yıkamanın cilt üzerindeki etkisini nasıl en aza indirmek mümkündür. Bu süreçte el sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir. Klasik el sabunları, köpük temizleyiciler, sıvı sabunlar yerine eczanelerde satılan ve deterjan içeriği olmayan cilt temizleyicileri ya da nemlendirme özelliği olan kati sabunlar kullanın. Bu ürünler; cildin kendi doğal yağ içeriğini bozmaz, cilde nem sağlar, tahriş ve kuruluk oluşturmaz” dedi.