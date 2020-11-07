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Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 00:55 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, 2 zehir tacirini kubar esrar maddesi ayrıştırırken suçüstü yakaladı.İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık iş yerlerinde denetimler sürdürülüyor.

Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, 2 zehir tacirini kubar esrar maddesi ayrıştırırken suçüstü yakaladı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık iş yerlerinde denetimler sürdürülüyor. Bir iş yerinde korona virüsü denetimi yapan polisi gören 2 şüpheli şahıs, satışa hazır hale getirmek üzereyken kubar esrar maddesini dere yatağına attı. Bu durumu fark eden polis, F.K. ve M.H. isimli şüpheliler ile iş yerinde bulunan U.A ve E.K’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşyerinde yapılan aramada ise kırmızı reçete ile satılan 15 adet hap ve 10 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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