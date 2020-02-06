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Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Acı haber

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında diğer sağlık görevlilerini ve insanları uyarmaya çalışan Çinli doktor Li Wenliang, enfeksiyona yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.
Yerle basında çıkan haberlere göre, göz doktoru Li Wenliang, Koronavirüs nedeniyle öldü.
Dr. Wenliang, Aaralık ayında virüs hakkında başkalarını uyarmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmıştı.
30 Aralık'ta bir grup sohbetinde sağlık görevlilerine bir mesaj gönderen Wenliang, günler sonra, yanlış yorumlar yaptığı iddiasıyla Kamu Güvenlik Bürosuna çağrılmıştı.
Wenliang, bu konuda polisin müdahale ettiği 8 kişiden biriydi.

KORONA VİRÜS CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

KORONA VİRÜS CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.
Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.
Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Korona virüsü koronavirüs Wuhan Li Wenliang

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