Koronavirüs tehlikesisi gizli mesajla ilk kez o duyurmuştu! Doktor Li'nin durumu kritik

Çin Devlet Televizyonu ve Dünya Sağlık Örgütü, Cumartesi günü koronavirüse yakalandığını duyuran Li Wenliang'ın virüs sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Vuhan Merkez Hastanesi ise sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklamada, doktorun durumunun kritik olduğunu ve hayatının kurtarılması için çaba harcandığını bildirdi.

Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Durumu kritik

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN VEFAT MESAJI Çin Devlet Televizyonu ve Dünya Sağlık Örgütü, Cumartesi günü koronavirüse yakalandığını duyuran Li Wenliang'ın virüs sonucu öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: DURUMU KRİTİK Vuhan Merkez Hastanesi'nin sosyal medyada hesaplarından yapılan açıklamada ise, 34 yaşındaki Li'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi, "Li'yi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" denildi.

Ülkesinde şimdiden bir kahraman olarak görülen 34 yaşındaki Li Wenliang, bir çocuk babası. Eşi de hamile.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.