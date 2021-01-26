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Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı

26.01.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 21 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde kapalı alanda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adreslere baskın düzenledi.

Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 21 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde kapalı alanda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda korona virüs önlemlerini hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı. Polis ekipleri, baskında işletmelerde bulunan 21 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden idari para cezası uyguladı. Baskınlarda ayrıca içeride bulunan 5 şahsa kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi yönünde işlem yapılırken, kumar oynattığı tespit edilen 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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