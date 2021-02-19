HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ceza yağdı

Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ceza yağdı

19.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ceza yağdı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, kapalı alanda kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uygulandı, kumar oynanmasına yer temin eden 3 kişiye de işlem yapıldı.Dün Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, kapalı alanda kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uygulandı, kumar oynanmasına yer temin eden 3 kişiye de işlem yapıldı.
Dün Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda, bir masa etrafına toplanmış 10 kişinin bulunduğunu ve masada oyun kağıtlarıyla bir miktar paranın olduğu tespit edildi. Olayla ilgili (H.B), (M.U) ve (Ö.K) isimli şahıslara “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapılmış, ayrıca ikamette bulunan 14 şahıs hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesine istinaden toplam 59 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş kararMİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar
52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.