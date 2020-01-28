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Korona virüsü Japon turizmini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Japonya’da turizm sektörü, Çin’deki Korona virüsünün yol açtığı endişeden kaynaklanan rezervasyon iptalleri nedeniyle darbe aldı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü, Japonya’da turizm sektörünü de olumsuz etkiledi.

Japonya’da turizm sektörü, Çin’deki Korona virüsünün yol açtığı endişeden kaynaklanan rezervasyon iptalleri nedeniyle darbe aldı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü, Japonya’da turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle yoğun Çinli turist beklenen Japonya’da, binlerce rezervasyon iptal edildi. Aichi eyaletindeki Chubu Havaalanı yakınında bulunan Spring Sunny Hotel Nagoya, sadece pazar günü bin 300’ün üzerinde rezervasyon iptali bilgisi aldıklarını belirtti. İptal edilen rezervasyonların yüzde 70’inin yeni yıl tatili için Çin’den gelmesi beklenen turistlere ait olduğu öğrenilirken, Çin seyahat firmaları da virüsün yayılmasını engellemek adına grup turlarını iptal etti. Japonya Turizm Ajansı da zararın boyutunu belirlemek üzere otel rezervasyonlarının iptali konusunda ülke çapında bir anket yapmaya karar verdi.
25 Ocak’ta başlayan geleneksel Çin yeni yıl tatili nedeniyle yoğun Çinli turist beklenen Japonya’da, virüsün yayılma tehlikesi endişelere yol açmıştı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı Çin’deki yeni yıl tatili sırasında yaklaşık 400 bin turistin uçakla, 35 bin turistin ise yolcu gemileriyle Japonya’yı ziyaret etmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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