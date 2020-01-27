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Korona virüsü Japonya’da yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Japonya Sağlık Bakanlığı, Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüsünü taşıdığı belirlenen kişi sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü vakaları Japonya’da artmaya devam ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüsünü taşıdığı belirlenen kişi sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü vakaları Japonya’da artmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 4’üncü Korona virüsü vakasının tespit edildiği açıkladı. Çin’in Wuhan kentinden gelen 40 yaşlarındaki bir turistte virüse rastlandığı belirtilirken, turistin Çarşamba günü Japonya’ya gelişinin ardından ertesi gün yüksek ateş ile birlikte virüs belirtileri gösterdiği, Cuma günü ise eklem ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğu belirtildi.

Pazarı ziyaret etmemiş
Korona virüsü taşıdığı belirlenen Çinli turistin virüsün yayıldığı tahmin edilen Çin’in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarını ziyaret etmediğini söylediği açıklanırken, Japonya’ya ilk vardığında yüksek ateş belirtisi de göstermediği ifade edildi. Daha önce de Japonya’ya Çin’den gelen 3 kişide Korona virüsüne rastlanmıştı.

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