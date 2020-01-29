Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Nijerya’da Ocak ayının başından bu yana görülen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak’tan bu yana ülkenin 19 farklı bölgesinde yapılan incelemelerde 258 kişiye Lassa ateşi teşhisi konuldu.

Salgının, fare dışkıları ve idrarlarından kaynaklandığı düşünülürken, ülkede Ocak ayında etkili olan kuru havanın vaka sayısında artışa neden olduğu belirtiliyor. Yüksek ateşle başlayan belirtileri ilerleyen dönemlerde organ yetmezliği ve şiddetli kanamalar takip ediyor.

Öte yandan Lassa ateşinin, Ebola ve Marburg virüsü ile aynı aileden olduğu biliniyor. (İHA)

