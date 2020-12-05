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Korona virüsüne karşı C vitami ürünlerine talep arttı

05.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Korona virüsle mücadele devam ederken özellik vatandaşlar virüsten korunmak için C vitamini bol olan ürünleri tercih ediyor.

Korona virüsle mücadele devam ederken özellik vatandaşlar virüsten korunmak için C vitamini bol olan ürünleri tercih ediyor. Semt pazarında en çok satılan ürünler limon, mandalina ve portakal. Fiyatlar ise malının kalitesine göre değişiyor.
2019 yılında başlayan ve dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsle mücadele sürüyor. Türkiye’de uzun bir aradan sonra hafta içleri 21.00 ile sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları ise kısıtlama 2 gün sürecek. Virüse karşı vatandaşlar kendilerini korumak için C vitamini olan ürünlere yöneldi. Bilhassa kışın gelmesiyle en çok satılan ürünler ise mandalina, portakal ve limon. Bunların yanı sıra sarımsağa da rağbet çok. İnegöllüler semt pazarlarına giderek alışveriş yapıyor. Pazarlarda fiyatlar ise malın kalitesine göre her tezgâhta ayrı.
Pazara gelenlerin bazılarının maske kuralını ihlâl ettikleri görüldü. Bunların yanı sıra bazı pazarcı esnafında maske takmadıkları göze çarptı. Pazarlarda ise denetimlerin fazla olmadığı gözlendi. 65 yaş üstü vatandaşlarında saat 13.00’den itibaren sokağa çıkmaları yasak ancak denetimlerin yetersiz olmasından dolayı büyükler yine kendi bildikleri okuyor. Öte yandan daha önceki pazarlara göre yoğunluk eskisi gibi olmadığı görüldü. Pandemi sebebiyle vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçtığı ifade edildi.

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