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Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün! Pandemide tatil planları nasıl olmalı sorusuna ve alternatif tatil önerilerine birlikte bakalım...

Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün!

Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün! Pandemide tatil planı nasıl olmalı? Pandemi döneminde tatil yapılır mı ya da korona ve tatil ikilisi nasıl bir araya gelir soruları hemen hepimizin aklında.

KORONAYA RAĞMEN TATİL PLANLARI

Covid-19 salgını maalesef hayatımızı, alışkanlıklarımızı, planlarımızı hatta insani duygularımızı değiştiriyor. Bizi ve yaşamı daha fazla değiştirmeden bitmesini diliyoruz. Ama bu dönemde tatile ihtiyacımız da var. Özellikle karantina döneminde çoluk çocuk iyice bunaldı. Peki, Koronaya rağmen tatil planı nasıl yapılır?

PANDEMİDE TATİL PLANLARI NASIL OLMALI?

Pandemi döneminde tatil planları elbette daha fazla izole olmaya odaklanmalı. Pek çok kişi için tatil, sosyalleşmek - yeni insanlarla tanışmak - kalabalıklar arasında eğlenmek ve kafa dağıtmak anlamına geliyor. Ancak bu döneme bu tür tatil planları yapmak çok da mümkün değil. Diğer yandan içinde bulunduğumuz süreç, doğada olmayı, yalnız olmayı, dinlenmeyi sevenler için adeta bir fırsat sunuyor. Peki, pandemi döneminde ailece ya da kendi başınıza nasıl bir tatil yapabilirsiniz? Alternatifleri sıralayalım:

1. KAMP KURMAK

e- ticaret alanında yapılan analizler gösteriyor ki pandemi döneminde kamp malzemeleri satışları kat be kat arttı. Bunun nedeni otel tatili yerine bireysel olarak konaklamayı tercih eden insan sayısının artması. Kamp kültürünün yaygınlaşması için bu durum, büyük bir fırsat oldu. Düşünsenize arabanızın arkasına çadır, biraz erzak ve kamp malzemelerini yükleyip doğa ile baş başa olacağınız muhteşem güzellikteki yerlere gidiyorsunuz ve bir gece ya da daha fazla kalıyorsunuz. Eşsiz bir deneyim.

2. ÇADIR TATİLİ YAPMAK

"Doğada zaman geçirmek değil de denize girmek istiyorum" diyenler için çadırlar oldukça etkili bir çözüm sunabiliyor. Yine belirlediğiniz bölgeye gidip uygun bir alanda çadırınızı kurarak denize - kum - güneş üçlüsünü izole bir biçimde yaşayabilirsiniz.

3. PANSİYON TATİLİ YAPMAK

Yukarıdaki ilk iki seçenek izole olmak için harika ama bir detayın altını çizmek gerek: tuvalet ve duş konusu epeyce problem olabilir. Özellikle çocuklarla daha fazla konfora ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu amaçla da pansiyonları tercih edebilirsiniz. Ancak burada çok dikkatli davranmanız önemli. Mesela uzmanlar, pansiyona yerleşmeden önce her yeri temizlemenizi ve temiz bile olsa dezenfekte etmenizi öneriyor. Yemeğinizi kendiniz yapın ve güneşlenirken ya da denize girerken mesafeyi koruyun.

4. KARAVAN TATİLİ YAPMAK

Karavan tatili de özellikle pandemi döneminde çok daha fazla popüler hale geldi. Bir karavan kiralayarak ailece maceralı ve unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

SONBAHARDA OTEL TAVSİYESİ

Sonbahar, Türkiye'de tatil yapmak için en güzel zamandır. Yaz mevsimi, çok sıcak geçtiği için pek çok kişi, son baharda tatil yapmanın daha keyifli olduğuna katılır. Peki, Türkiye'de sonbaharda otel tavsiyesi arayanlar nelere bakmalı?

1. SONBAHARDA ALAÇATI OTELLERİ

Çeşme Alaçatı sonbaharda hiç olmadığı kadar güzeldir. Yazın karmaşası, kalabalığı olmadan kendinizi Alaçatı'nın sokaklarını ilk keşfeden kişi gibi hissedeceğiniz özel bir tatil planı yapabilirsiniz. Bu arada Alaçatı'da küçük pansiyonlardan dünya çapında birinci sınıf hizmet veren işletmelere kadar hemen her seçenek var.

2. SONBAHARDA ŞİRİNCE OTELLERİ

Şirince, sonbahar tatili için en güzel seçeneklerden biri. Yakınlardaki dev Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en görülesi müzelerinden biri olan Efes Arkeoloji Müzesi, çok sayıda sanatçının yaşamak için seçtiği bu bölgeyi özel kılan detaylar arasında. Şirince'de ev şarabı tatmak ve köy kahvaltısı yapmak ve köy sessizliğinde konaklamak şahane bir deneyim olabilir.

3. SONBAHARDA KAZDAĞLARI OTELLERİ

Son baharda Kazdağları otelleri de muhteşem bir tatil keyfi sunabilir. Doğanın en güzel halini yaşatan Kazdağlarındaki otelleri araştırarak keyifli bir tatil planı yapabilirsiniz.

4. SONBAHARDA ANTALYA OTELLERİ

Sonbaharda Antalya otelleri de çok keyifli olabiliyor. Henüz hava soğumadığı ve deniz sıcak olduğu için denize girebilir, Antalya otellerinin geniş dış mekan alanlarında mesafeyi koruyarak tatil yapabilirsiniz. Bu konaklama alanlarının özellikle geniş dış mekanları, pandemide uygun tatil mesafe alanı sunuyor.


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