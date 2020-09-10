Korona'ya rağmen sonbaharda keyifli bir tatil mümkün! Pandemide tatil planı nasıl olmalı? Pandemi döneminde tatil yapılır mı ya da korona ve tatil ikilisi nasıl bir araya gelir soruları hemen hepimizin aklında. KORONAYA RAĞMEN TATİL PLANLARI Covid-19 salgını maalesef hayatımızı, alışkanlıklarımızı, planlarımızı hatta insani duygularımızı değiştiriyor. Bizi ve yaşamı daha fazla değiştirmeden bitmesini diliyoruz. Ama bu dönemde tatile ihtiyacımız da var. Özellikle karantina döneminde çoluk çocuk iyice bunaldı. Peki, Koronaya rağmen tatil planı nasıl yapılır? PANDEMİDE TATİL PLANLARI NASIL OLMALI? Pandemi döneminde tatil planları elbette daha fazla izole olmaya odaklanmalı. Pek çok kişi için tatil, sosyalleşmek - yeni insanlarla tanışmak - kalabalıklar arasında eğlenmek ve kafa dağıtmak anlamına geliyor. Ancak bu döneme bu tür tatil planları yapmak çok da mümkün değil. Diğer yandan içinde bulunduğumuz süreç, doğada olmayı, yalnız olmayı, dinlenmeyi sevenler için adeta bir fırsat sunuyor. Peki, pandemi döneminde ailece ya da kendi başınıza nasıl bir tatil yapabilirsiniz? Alternatifleri sıralayalım:

1. KAMP KURMAK e- ticaret alanında yapılan analizler gösteriyor ki pandemi döneminde kamp malzemeleri satışları kat be kat arttı. Bunun nedeni otel tatili yerine bireysel olarak konaklamayı tercih eden insan sayısının artması. Kamp kültürünün yaygınlaşması için bu durum, büyük bir fırsat oldu. Düşünsenize arabanızın arkasına çadır, biraz erzak ve kamp malzemelerini yükleyip doğa ile baş başa olacağınız muhteşem güzellikteki yerlere gidiyorsunuz ve bir gece ya da daha fazla kalıyorsunuz. Eşsiz bir deneyim. 2. ÇADIR TATİLİ YAPMAK "Doğada zaman geçirmek değil de denize girmek istiyorum" diyenler için çadırlar oldukça etkili bir çözüm sunabiliyor. Yine belirlediğiniz bölgeye gidip uygun bir alanda çadırınızı kurarak denize - kum - güneş üçlüsünü izole bir biçimde yaşayabilirsiniz. 3. PANSİYON TATİLİ YAPMAK Yukarıdaki ilk iki seçenek izole olmak için harika ama bir detayın altını çizmek gerek: tuvalet ve duş konusu epeyce problem olabilir. Özellikle çocuklarla daha fazla konfora ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu amaçla da pansiyonları tercih edebilirsiniz. Ancak burada çok dikkatli davranmanız önemli. Mesela uzmanlar, pansiyona yerleşmeden önce her yeri temizlemenizi ve temiz bile olsa dezenfekte etmenizi öneriyor. Yemeğinizi kendiniz yapın ve güneşlenirken ya da denize girerken mesafeyi koruyun.