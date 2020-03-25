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Korona yasağına uymayan vatandaşlar okey masasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında derneklerin kapatılması kararı alınmıştı. Bu karara uymayarak yasağı delen İstanbul Beyoğlu'ndaki iki dernek polis tarafından düzenlenen operasyon basıldı.

Derneklerde bulunan 20 kişiye, yayınlanan genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti.
Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, derneklerin bulunduğu binaya baskın düzenledi.
Derneklerde bulunan 20 kişi hakkında genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı.
Baskında polis, her iki dernekte de toplam 20 kişinin bulunduğunu tespit etti.
İçişleri Bakanlığı'nca il valiliklerine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen, yasağı delen dernekler zabıta tarafından mühürlendi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yasakları istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kumar ve tombala illeti hiç bir yasak dinlemiyor..Okey bu işin örtüsü,paravanı..
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