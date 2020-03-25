Korona yasağına uymayan vatandaşlar okey masasında yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti.