HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona yasakları Pakistan’da protesto edildi

Korona yasakları Pakistan’da protesto edildi

03.12.2020 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da korona virüs ile mücadele kapsamında restoran ve kafelerin aylardır kapalı olması protesto edildi.Korona virüs salgı ile mücadele eden Pakistan’da da salgın kapsamında çeşitli önlemler alındı.

Pakistan’da korona virüs ile mücadele kapsamında restoran ve kafelerin aylardır kapalı olması protesto edildi.
Korona virüs salgı ile mücadele eden Pakistan’da da salgın kapsamında çeşitli önlemler alındı. Salgın nedeniyle vaka sayılarında artış kaydedilen Pakistan’da bazı bölgelerde, karantina uygulanması halkı öfkelendirdi. Pakistan’ın Karaçi kentinde toplanan öfkeli kabalık, hükümet karşıtı sloganlar attı. Korona ile mücadele kapsamında restoranların, kafelerin kapatıldığını dile getiren eylemciler, hükümetin çalışanlara ya da restoran kafa sahiplerine herhangi bir yardımda bulunmadığını dile getirdi.
Eylemciler, ülkedeki işsizlik sayısında artış olduğunu savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da alarm durumu!Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da alarm durumu!
Araba almak için en uygun zamanı verdi!Araba almak için en uygun zamanı verdi!

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Yunanistan heyeti, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katılmadı

NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı iptal edildi

Trabzon'da flaş koronavirüs kararı: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Flaş karar: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Kağıthane'de torbacılar güpegündüz bıçaklarla birbirine girdi

Güpegündüz bıçaklarla birbirlerine girdiler

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Samsun'da koronavirüs vakaları yüzde 100 arttı! Kentte yetkililer alarm durumunda

Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da alarm durumu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.