HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldı ama...

Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldı ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 11 Mart'ta başlatılan yasaklara uymadığı için bugüne kadr 33 kez para cezasına çarptırılan dilencilere, bir ceza daha kesildi. Kabahatler Kanunu’nun dilencilikle ilgili maddesi gereği her seferinde 192 lira para cezası uyguladıktan sonra evlerine gönderilen kişiler, kesilen cezanın ardından cadde ve sokaklarda dilenmeye devam ediyor.

Korona virüs yasaklarının başladığı 11 Mart’tan bugüne kadar 33 kez ceza uygulanan ve her seferinde Kabahatler Kanunu’ndan 192 TL ceza yazılan Selda A., 10 yıldır dilendiğini ve hiç ceza ödemediğini söyledi.

Yapılan denetimler ve yazılan cezalar dilencilerin Manavgat caddelerinde dilenmelerinin önüne bir türlü geçemiyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerince Antalya Caddesi’nde yapılan denetimlerde 2 gün üst üste dilencilik yaparken yakalanan Selda A., zabıta ekiplerince kesilen ceza makbuzunu gülerek teslim aldı.

'10 YILDIR CEZA ÖDEMEDİM'

Selda A. isimli dilenci, kendisine Manavgat’ta 10 yıldır dilencilikten dolayı ceza yazıldığını belirterek “Bugüne kadar yazılan hiçbir cezayı ödemedim. Zabıtanın görevi ceza yazmak. Biz de makbuzu alıp dilenmeye devam ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Nasıl olsa bu cezaları ödemeyeceğiz” dedi.

Selda A. ile birlikte 3’lü grup olarak dilenen aynı zamanda akraba olan Funda D. ve Belkıs Ö. de bugüne kadar yazılan hiçbir cezayı ödemediklerini, üzerlerinde hiçbir şeyleri olmadığı için cezayı tahsil edemeyeceklerini dile getirdiler. Üç kadın dilenciye korona yasaklarının başladığı 11 Mart’tan bugüne kadar 33 kez ceza uygulandığı bildirildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
'Pes' dedirten olay! Saniye saniye görüntülendi'Pes' dedirten olay! Saniye saniye görüntülendi
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manavgat koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

1 kilometrelik kuyruk! Uyarılara rağmen...

Gaziantep'te okul bahçesindeki Atatürk büstünü böyle çaldılar

'Pes' dedirten olay! Saniye saniye görüntülendi

Liliputların koronavirüs savaşı sosyal medyayı salladı

Liliputlar da koronavirüsle savaşıyor!

Onları koronavirüs de durduramadı!

Onları koronavirüs de durduramadı!

4 haftadır göremediği oğullarından: 'Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Seni çok özledik'

Hemşire anneye: Ne zaman bitecek bu tatil? Seni çok özledik

Kapadokya sirkesi koronavirüsle birlikte ününe ün kattı

Kapadokya'da kayadan oyma depolarda saklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.