Koronadan değil polisten korktular

Antalya’da maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşlar, polisleri görünce ceza yememek için maskelerini taktı. Polis, maske takmayanlara 900 TL’lik ceza kesti.

Antalya’da polisin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı cadde, sokak, toplu taşıma, park ve bahçelerdeki denetimi hız kesmeden sürüyor. Denetimler kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, maskesini takmayan kişilere cezai işlem uygularken, maskesini düzgün takmayan vatandaşları uyardı, toplu taşıma araçlarında da doluluk oranları denetlendi. Denetimlerde maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşların polis ekiplerini görür görmez maskelerini taktıkları görüldü.

