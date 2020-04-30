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Koronadan kaçtılar, yıldırıma yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 17:52 | Son Güncelleme

Aydın'da yıldırım düşmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaralı anne, baba ve çocuğun koronavirüsten korunmak için İzmir'den Aydın'ın Bozdoğan ilçesine geldikleri öğrenildi.

Olay, akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de pidecilik yapan 36 yaşındaki A.S., virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine iş yerini kapatıp, İzmir’den daha sakin bir yaşamın olduğu baba ocağı Aydın Bozdoğan’a geldi. Eşi ve çocuğu ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Asma Mahallesi’ndeki evlerinde yaşamaya başlayan A.S., bugün evde oldukları sırada büyük bir felaket yaşadı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında ailenin yaşadığı eve yıldırım düştüğünü gören köyün sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Yaralanan ailenin yanına giden köylüler, A.S., 31 yaşındaki eşi F.S. ve 6 yaşındaki çocukları M.S.’yi sağlık görevlilerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan anne-baba ve çocuğu tedavi altına alındı. (İHA)

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